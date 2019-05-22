СМИ: духовный лидер Ирана раскритиковал действия Роухани и Зарифа по ядерной сделке

ТАСС, 22 мая. Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи выразил неудовлетворение дипломатическими усилиями президента республики Хасана Роухани и главы внешнеполитического ведомства страны Мохаммада Джавада Зарифа по претворению в жизнь Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление он сделал в среду во время встречи со студентами, передает агентство Mehr.

"Я не верю в тот способ, который был избран для осуществления СВПД, и я много раз ясно давал понять это президенту [Ирана Хасану Роухани] и министру иностранных дел [Джаваду Зарифу]", - приводит агентство слова Хаменеи.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.