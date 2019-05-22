Reuters: армия Сирии сбила запущенный боевиками беспилотник в районе аэропорта города Хама

ТАСС, 23 мая. Сирийская армия сбила в окрестностях аэропорта города Хама беспилотник, запущенный боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом в четверг передает агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

В среду агентство SANA сообщало, что бандформирования, нарушившие режим прекращения огня, нанесли удары по теплоэлектростанции в населенном пункте Зара к югу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска) и вывели ее из строя. Боевики использовали при атаке беспилотники, электростанции нанесен значительный материальный урон.