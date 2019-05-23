Ливанец в США признан виновным в подготовке теракта "Хезболлах" в аэропорту Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Жюри присяжных признало жителя района Бронкс Али Курани виновным по всем пунктам обвинения, в том числе в подготовке предполагаемого теракта ливанского шиитского движения "Хезболлах" в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Министерства юстиции США.

"Вчера жюри присяжных вынесло вердикт о признании Али Курани [он же Джейкоб Льюис, он же Дэниел] виновным по всем восьми пунктам обвинения в терроризме, нарушении санкций и правил иммиграционного режима, в противозаконной работе в качестве оперативного агента ячейки "Хезболлах", планировавшей нападения", - информировал Минюст. "Курани был завербован, обучен и отправлен организацией исламского джихада - "Хезболлах" - с целью спланировать и совершить террористические акты в Соединенных Штатах", - добавил прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман.

"Миссия Курани заключалась в том, чтобы собрать разведывательную информацию о потенциальных целях в США для будущих терактов "Хезболлах". Среди таких мишеней, которые Курани изучал, были аэропорт имени Джона Кеннеди и объекты органов правопорядка в городе Нью-Йорк, включая федеральное здание по адресу: Федерал-плаза, 26, Манхэттен", - продолжал прокурор. Каждое из предъявленных обвинений грозит лишением свободы от 10 до 25 лет тюрьмы и пожизненного заключения.

По данным Минюста США, 34-летний Курани родился в Ливане, прошел подготовку в одном из лагерей "Хезболлах" в возрасте 16 лет, а в 2003 году незаконно проник в США, после чего изучал биомедицину и управление бизнесом. Меру наказания ливанцу планируется определить 27 сентября.

США в апреле назначили награду в размере до $10 млн за информацию, позволяющую сорвать финансовые операции ливанского шиитского движения "Хезболлах" в поддержку терактов.