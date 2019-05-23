В Алеппо после десятилетнего перерыва открылась ночная ярмарка

АЛЕППО /Сирия/, 23 мая. /ТАСС/. Традиционная ночная ярмарка открылась в Алеппо после десятилетнего перерыва. По этому поводу в городе включили фонтаны и устроили салют, передает корреспондент ТАСС.

"Последний раз я приходила сюда больше 15 лет назад. Тогда мои дочки еще были совсем крохами - и, конечно, ничего не помнят. Зато сейчас обстановка спокойная - мы наслаждаемся атмосферой и, конечно, выгодными ценами!" - рассказала журналистам местная жительница.

Ночные ярмарки устраивались в одном из центральных скверов Алеппо с начала прошлого века. Однако ситуация в Сирии внесла свои коррективы - ее пришлось закрыть на десять лет. Открытие ярмарки - еще один признак возвращения мирной жизни в крупнейший город страны.

На время выставки сквер стал местом притяжения. В это время года в Сирии, когда воздух днем прогревается до 40 градусов, в обеденное время почти все отдыхают. Активность начинается к вечеру, поэтому открытие ночной ярмарки пришлось кстати.

Посетители покупают одежду для себя и своих близких, хорошо продается одежда сирийского производства из 100%-ного хлопка. Популярны у жителей и гостей Алеппо стилизованные под военную форму модели, в том числе и детские. Кроме того, на ярмарке много товаров с названиями на русском языке - местные производители хотели бы поставлять свои продукты в Россию. В частности, на прилавках можно увидеть мед под названием "Тигр Азии".

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2018 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на территории ближневосточного государства. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.