В Пакистане прошли испытания баллистической ракеты "Шахин-2"

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Пакистан провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты "Шахин-2", которая может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Вооруженных сил Пакистана.

"Пакистан провел успешный тренировочный пуск ракеты класс "земля-земля" "Шахин-2", - говорится в пресс-релизе. - Учебный запуск был совершен с целью обеспечения оперативной готовности командования стратегических сил армии".

Ракета "Шахин-2" способна поражать цели на удалении до 1,5 тыс. км. Первые успешные испытания данной ракеты были произведены 9 марта 2004 года.

На вооружение армии Пакистана "Шахин-2" была принята в ноябре 2014 года.