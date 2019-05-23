НАТО активно готовится "воевать с врагом" в киберпространстве

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. НАТО ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах". Об этом в четверг заявил генсек НАТО Йенс Солтенберг, выступая на конференции альянса по кибербезопасности в Лондоне, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Он также подчеркнул, что альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер", вплоть до военных, в ответ на кибернападения. Столтенберг напомнил, что на саммите в Варшаве в 2016 году главы государств и правительств НАТО определили киберпространство "как одну из потенциальных зон военных действий, наряду с сушей, морем и воздушным пространством".

"Союзники (страны альянса - прим. ТАСС) должны быть готовы отражать кибератаки. И когда необходимо, мы должны быть готовы использовать наши кибернетические возможности, чтобы воевать с врагом, - заявил он. - Отдельные страны НАТО (и не в последнюю очередь Великобритания) уже успешно сделали это в нашей войне против [террористической организации] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим. ТАСС) в Ираке и Сирии. Используя свои наступательные кибервозможности, они смогли подавить пропаганду ИГ, существенно подорвать их системы связи для координации нападений или набора новых боевиков".

В качестве примера отражения кибератак Столтенберг повторил озвученные Нидерландами в октябре прошлого года обвинения против России, которая шестью месяцами раньше - в апреле 2018 года якобы пыталась организовать взлом компьютерной сети штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия для сбора данных по делу Скрипалей. Причем этот взлом якобы должны были осуществить трое российских агентов из припаркованной у штаб-квартиры машины. "Обличение организаторов кибератак должно служить серьезным сдерживающим фактором для проведения", - подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, чтобы "кибернетическое сдерживание давало полный эффект, потенциальные агрессоры должны знать, что мы не ограничиваем себя ответом в киберпространстве в ответ на нападение в киберпространстве". "Мы хотим и будем использовать полный спектр возможностей, имеющихся в нашем распоряжении, - заявил он. - Лидеры НАТО согласились, что кибернетическая атака может привести к активации Пятой статьи базового договора НАТО". Пятая статья Вашингтонского договора подразумевает коллективный военный ответ всего альянса в случае агрессии против одного из его членов.

Защита от кибератак

Как добавил Солтенберг, НАТО до настоящего момента смогла отразить все кибернетические атаки, направленные против организации и ее информационных сетей, и ни одна операция альянса не была затронута в результате подобных атак.

"НАТО ежедневно регистрирует подозрительную деятельность, направленную на наши системы. Ни одна из попыток взлома не смогла преодолеть защиту наших сетей. И ни одна не смогла повлиять на операции альянса", - заявил он. Генсек предупредил, что кибератаки станут более частыми и опасными "с развитием новых технологий, в частности искусственного интеллекта и самообучающихся нейросетей".

В этой связи он подчеркнул, что НАТО будет выделять дополнительные ресурсы и активно заниматься обучением нового персонала, чтобы обеспечить "лидирующую роль НАТО в сфере кибербезопасноти".