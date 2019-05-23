Зеленский не будет больше подавать обещанные законопроекты в нынешнюю Раду

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский будет подавать в парламент обещанные законопроекты только после образования в нем своего большинства, поскольку нынешний состав уже продемонстрировал свою недоговороспособность с главой государства. Об заявил представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук в комментарии украинскому агентству УНН.

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством, - сказал он. - Но все законы, которые предусмотрены в программе президента, они уже наработаны и будут поданы в Верховную раду".

По его словам, речь идет, в частности, о законе об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении.

При этом он добавил, что состоявшееся в среду голосование в Верховной раде по предложенным президентом поправкам в законодательство о выборах свидетельствует о неспособности нынешнего состава парламента сотрудничать и договариваться с главой государства.

"Для нас это пример того, что Верховная рада остается просто недоговороспособной. Президент делает из этого выводы", - подчеркнул Стефанчук.

Верховная рада в среду на внеочередном заседании, созванном по инициативе Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта по выборам. Они предполагали снижение проходного барьера в парламент с 5% до 3%, а также переход от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной.

После этого Зеленский выразил уверенность в том, что на объявленных им внеочередных выборах в парламент 21 июля граждане и при существующей избирательной системе изберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.