Трамп назвал Тиллерсона "тупым" за комментарий о плохой подготовке ко встрече с Путиным

ТАСС, 23 мая. Президент США Дональд Трамп в четверг выступил с критикой в адрес экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, который, по утверждению газеты The Washington Post, заявил, что американский лидер был хуже президента России Владимира Путина подготовлен к первой личной встрече лидеров двух государств, состоявшейся в Гамбурге в июле 2017 года.

"Рекс Тиллерсон - "тупой, как пробка", человек, который совершенно не подготовлен и не приспособлен к работе госсекретарем, - выдумал историю о том, что Владимир Путин был подготовлен лучше меня к встрече в Гамбурге в Германии. Я не думаю, что Путин согласился бы [с этим утверждением]", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Газета The Washington Post в среду сообщила со ссылкой на источники, что Тиллерсон, выступая на закрытых слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что российский президент Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой личной встрече глав двух государства, которая состоялась 7 июля 2017 года в рамках саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Тиллерсон вступил в должность госсекретаря 20 января 2017 года после более 40 лет работы в нефтяной компании ExxonMobil. С лета 2017 года в американских СМИ стала появляться информация о недовольстве президента США госсекретарем ввиду серьезных разногласий по КНДР, Ирану и признанию Иерусалима столицей Израиля. 13 марта 2018 года Трамп объявил об увольнении Тиллерсона.