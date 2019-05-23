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Верховный суд Украины зарегистрировал иск против указа президента о роспуске Рады

Заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Владимира Зеленского о досрочных выборах
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© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Исковое заявление против указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступило в Верховный суд Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

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"Иск на указ президента о роспуске Рады поступил в Верховный суд Украины от физического лица сегодня, 23 мая. Дело зарегистрировано", - говорится в сообщении. Заявитель, отметили в суде, просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

По данным суда, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

В четверг указы о роспуске Рады и выборах были опубликованы в правительственной газете "Урядовый курьер". В связи с этим Центризбирком заявил о начале избирательной кампании на Украине с 24 мая.

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