Верховный суд Украины зарегистрировал иск против указа президента о роспуске Рады

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Исковое заявление против указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступило в Верховный суд Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Иск на указ президента о роспуске Рады поступил в Верховный суд Украины от физического лица сегодня, 23 мая. Дело зарегистрировано", - говорится в сообщении. Заявитель, отметили в суде, просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

По данным суда, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

В четверг указы о роспуске Рады и выборах были опубликованы в правительственной газете "Урядовый курьер". В связи с этим Центризбирком заявил о начале избирательной кампании на Украине с 24 мая.