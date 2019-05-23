Демократы не исключают, что их расследование против Трампа может привести к его импичменту

ТАСС, 23 мая. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в четверг заявила о том, что расследование демократов в нижней палате Конгресса в отношении президента Дональда Трампа может дойти до точки, после которой его импичмент "может быть неизбежен". Ее выступление транслировал телеканал CNN.

"Я считаю, что импичмент является очень спорным моментом для нашей страны. Однако факты, которые вскроются... посредством нашего расследования, могут привести нас к точке, после которой импичмент станет неизбежным", - сказала она. Пелоси добавила, что "пока что они не находятся на этой стадии".

В среду Пелоси провела встречу с конгрессменами-демократами, в ходе которой заявила, что Трамп занимается сокрытием информации. "Мы считаем, что никто не стоит выше закона, включая президента Соединенных Штатов, и мы считаем, что президент США занимается сокрытием", - сказала Пелоси. Она не уточнила, о каких именно сведениях идет речь. Американский лидер в свою очередь отверг эти предположения.