Конституционная ассамблея Венесуэлы продолжит лишать депутатов иммунитета

КАРАКАС, 23 мая. /ТАСС/. Список оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, которых лишат иммунитета от судебного преследования, будет расти. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Дьосдадо Кабельо.

"Мне сказали, что в этот перечень вошли новые депутаты, которых надо лишить неприкосновенности", - цитирует его в четверг радиостанция Union Radio. По словам Кабельо, в Венесуэле "не будет места безнаказанности". Политик не уточнил, о каком количестве парламентариев идет речь.

Ранее КА, состоящая исключительно из сторонников президента Николаса Мадуро, лишила иммунитета от судебного преследования более 10 депутатов от оппозиции по подозрению в причастности к антиправительственным выступлениям 30 апреля. Верховный суд страны решил, что им могут быть предъявлены обвинения в измене родине и других тяжких преступлениях.