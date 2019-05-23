США продолжают изучать данные о якобы имевшей место химатаке в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Правительство США продолжает изучать сведения о якобы имевшем на днях место новом случае применения химического оружия в Сирии. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Что касается предполагаемого применения химического оружия, то мы продолжаем расследовать сообщения об этом. Эту атаку, конечно, расследуют организации, имеющие присутствие "на земле", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

По ее словам, "место атаки - на переднем крае, доступ к нему ограничен". "Однако у нас есть многочисленные источники, включая показания тех, кто присутствовал во время этой атаки. Есть отчеты о том, что ряд боевиков оппозиции был доставлен в местные госпитали с симптомами, которые соответствуют результатам поражения химическими [вооружениями]. Мы знаем, разумеется, что речь идет о модели поведения режима [президента Башара] Асада. Однако никаких однозначных заключений у нас пока нет, мы продолжаем разбирательство", - утверждала дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что администрация США опирается на "сомнительные источники информации", рассуждая о возможной новой химической атаке в Сирии. "Речь идет, скорее всего, об очередной инсценировке боевиков вооруженной сирийской оппозиции в населенном пункте Кобани в провинции Латакия", - добавила Захарова.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в среду признал, что Вашингтон не располагает информацией, которая бы подтверждала достоверность выводов о новом использовании боевых отравляющих веществ в этой стране.