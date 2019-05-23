Сроки отставки Мэй могут быть объявлены по итогам ее встречи с главой партийного комитета

Основной причиной столь сложного положения политика во главе консерваторов стал провал ее попыток провести через парламент соглашение с Евросоюзом о выходе королевства из состава сообщества. Согласованную с Брюсселем сделку британские депутаты отвергли уже трижды - один раз в январе и дважды в марте этого года. При этом против предложенного Мэй варианта голосовали не только оппозиционные партии, но и сами тори, не согласные с условиями "развода".

Как ожидается, по итогам этой встречи будут оглашены точные сроки отставки премьер-министра, положение которой во главе собственной партии стало настолько шатким, что практически ни один политический аналитик не ожидает, что она сможет сохранить свой пост, который она занимает с июля 2016 года.

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Политическая судьба премьер-министр Великобритании Терезы Мэй должна определиться в пятницу. В условиях острейшего кризиса и сопротивления членов кабинета министров позиции Мэй по Brexit политик согласилась провести 24 мая встречу с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера правящей Консервативной партии.

Самое сильное противодействие Мэй оказали евроскептики-консерваторы, которые посчитали достигнутое соглашение слишком большой уступкой Брюсселю.

Однако Мэй решила попробовать в четвертый раз вынести на голосование в парламент соглашение с Брюсселем. По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си и газеты The Daily Telegraph, последней каплей, переполнившей чашу терпения самых преданных сторонников премьера, стало ее обещание депутатам, что те смогут высказаться за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС. По информации источников Би-би-си в правительстве, это вызвало настоящий шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина во вторник по теме Brexit такая возможность не была одобрена.

По информации The Daily Telegraph, ряд министров, включая таких тяжеловесов, как главу МВД Саджида Джавида и главу МИД Джереми Ханта, предупредили Мэй, что не смогут поддержать сделку. В этой ситуации, как пишет газета The Guardian, премьер-министр отказалась вносить соглашение в парламент в начале июня.

Риск вотума недоверия

Впрочем, даже если Мэй в пятницу не заявит о своем уходе, ее, вероятнее всего, отправит в отставку собственная партия. Согласно действующим правилам, в отношении лидера консерваторов процедура объявления вотума недоверия не может быть запущена в течение года. 12 декабря 2018 года тори уже оспаривали право Мэй возглавлять партию, однако она сумела заручиться поддержкой большинства депутатов-однопартицйев и сохранила свой пост, защитившись от подобных попыток как минимум до следующего декабря.

Однако в свете возросшего недовольства тори своим лидером в среду исполком Комитета 1922 года провел тайное голосование по изменению внутреннего устава партии. Формуляры с результатами были помещены в закрытые конверты и, как пишет Би-би-си, они будут распечатаны в том случае, если Мэй откажется добровольно уйти в отставку. По информации Sky News, с большой степенью вероятности можно сказать, что правила в этом случае будут изменены, вопрос о доверии лидеру партии будет вынесен на голосование, а на этот раз шансов заручиться поддержкой однопартийцам у лидера уже не будет.

Когда Мэй может уйти

Вместе с тем даже если Мэй объявит об отставке, вряд ли это произойдет в тот же день. Джереми Хант заверил в четверг, что премьер будет оставаться на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на 3-5 июня.

Другая возможность заключается в том, что Мэй продолжит занимать резиденцию на Даунинг-стрит до того момента, пока не будет выбран новый лидер партии. В 2016 году, когда тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о своей отставке после провального для него референдума по Brexit, процесс смены лидера консерваторов занял чуть более двух недель.