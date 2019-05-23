Представитель Гуайдо в Бразилии собирается вручить верительные грамоты президенту

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. Дипломатический представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Бразилии Мария Тереза Беландрия вручит верительные грамоты президенту этой страны Жаиру Болсонару 4 июня. Об этом после встречи с ней сообщил в Twitter сын главы государства, федеральный депутат Эдуарду Болсонару.

"Принял сегодня посла Венесуэлы Марию Терезу Беландрию, которая вручит свои верительные грамоты президенту Жаиру Болсонару 4 июня", - написал политик, возглавляющий в нижней палате бразильского парламента комитет по международным делам и национальной обороне.

"Необходимо объединить усилия, чтобы подчиненные [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро не могли чувствовать себя комфортно где бы то ни было", - продолжил он.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.