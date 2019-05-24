Мадуро поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах в Индии

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил поздравления премьер-министру Индии Нарендру Моди с победой его партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на состоявшихся парламентских выборах. Соответствующее заявление в четверг распространил МИД Боливарианской Республики.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени народа Венесуэлы поздравляет отважный народ Республики Индия с успешным проведением выборов, которые в очередной раз продемонстрировали миру зрелость и силу демократической системы этой великой нации. Он также поздравляет премьер-министра Нарендру Моди с его уверенной победой на выборах, которая подтверждает народную поддержку его видения будущего страны, - говорится в заявлении. - Венесуэла подтверждает свою приверженность укреплению стратегического альянса между двумя странами, направленного на достижение благосостояния обоих народов посредством сотрудничества Юг-Юг".

Правящий в Индии "Национальный демократический альянс" во главе с "Бхаратия джаната парти" в четверг признан победителем всеобщих парламентских выборов. Согласно последней информации, БДП с союзниками в целом получает более 340 мест. Оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс", лидером в котором выступает старейшая политическая партия страны "Индийский национальный конгресс" (ИНК), пока получает порядка 90 мест.