Globo: Конституционный суд Бразилии признал гомофобию преступлением

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. Большинство судей Федерального верховного суда (ФВС) страны, обладающего в том числе функциями конституционного контроля, проголосовало за криминализацию гомо- и трансфобии при рассмотрении соответствующего обращения секс-меньшинств. Председатель ФВС Жозе Антониу Диас Тоффоли объявил в четверг вечером перерыв в заседании по этому делу до 5 июня, сообщил телеканал Globo.

Ущемление прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в стране будет рассматриваться в рамках закона о расовой дискриминации и приравниваться к преступлениям на расовой почве. Предусмотренное в таких случаях наказание может доходить до пятилетнего тюремного срока.

Решение, которое после завершения голосования получит силу закона, вызвало недовольство представителей клерикального лобби, обладающих значительным влиянием в бразильском парламенте.

Профильный комитет законодательного органа, на протяжении 18 лет до этого откладывавший рассмотрение данного вопроса, накануне частично одобрил законопроект о криминализации подобных нарушений прав меньшинств, сделав исключение для храмов. Парламентарии объяснили это необходимостью соблюдения свободы вероисповедования, поскольку некоторые религии считают однополые отношения греховными.