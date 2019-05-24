СМИ: полиция Индонезии предупредила о новых массовых выступлениях в Джакарте

СИНГАПУР, 24 мая. /ТАСС/. Полиция Индонезии предупредила о готовящихся в Джакарте в пятницу новых многочисленных акциях протеста в связи с планами оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто оспорить результаты выборов в Конституционном суде. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Detik.

По информации из штаба Субианто, иск уже полностью подготовлен и должен быть зарегистрирован в суде во второй половине дня. Согласно местному законодательству 24 мая последний день, когда одна из сторон прошедших 17 апреля всеобщих выборов может оспорить итоги голосования в высшем законодательном органе.

Митинги и провокации

Представители оппозиционного кандидата в четверг опровергли планы Субианто принять участие в митингах в свою поддержку. Кроме того, они называют прокатившиеся в Джакарте массовые беспорядки и столкновения с полицией провокациями, направленные на дискредитацию оппозиционных сил.

Как сообщил официальный представитель полиции Дэди Прасетио, сотни человек сразу же после завершения мирной демонстрации 21 мая рассредоточились в нескольких районах и предприняли попытки атаковать полицейских. Заранее у них были приготовлены петарды, камни, холодное оружие, часть арсенала хранилась в находившихся неподалеку автомобилях скорой помощи.

Позднее руководитель национальной полиции Тито Карнавиани на специальной пресс-конференции показал конфискованное у демонстрантов огнестрельное оружие, в том числе винтовку М-4, оборудованную глушителем и установкой для оптического прицела. По его словам, организаторы беспорядков планировали провести серию провокаций с тем, чтобы настроить участников протестов против полиции и военнослужащих.

Власти подтвердили гибель семи человек после массовых акций. По словам полицейских, некоторые умерли от огнестрельных ранений, а кто-то - от ранений, нанесенных тупыми предметами.

Предупреждение иностранцам

Несколько стран рекомендовало своим гражданам проявлять осторожность в Джакарте или временно отказаться от посещения столицы.

"Ввиду риска дестабилизации общественно-политической обстановки российским гражданам в целях личной безопасности настоятельно рекомендуется воздерживаться от посещения мест массового скопления людей до конца мая, строго следовать указаниям представителей правоохранительных органов, избегать конфликтных ситуаций при общении с местным населением", - уведомили корреспондента ТАСС в посольстве РФ в Индонезии.

Как заявил представитель Министерства туризма республики Гунтур Сакти, с предупреждением к своим гражданам также выступили власти Австралии, Великобритании, Канады, Малайзии, Сингапура, США и ряда других.

Причины протестов

Акции протеста начались в Джакарте 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%.

В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.