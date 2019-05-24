СМИ: премьер Японии в июне может посетить Иран

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в следующем месяце может посетить с визитом Иран. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящее время возможность такой поездки прорабатывается. По данным Kyodo, визит Абэ в Иран будет призван снизить напряженность, сформировавшуюся в регионе на фоне противостояния Вашингтона и Тегерана.

Политическая конфронтация между США и Ираном привела в последние дни к росту напряженности в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала Тегерану. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.