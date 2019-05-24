В администрации Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, ни члены нашей команды с ним лично не знакомы и никогда не общались. И по сегодняшнюю дату. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны - это их выбор", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Ранее Медведчук заявлял, что продолжит заниматься возвращением пленных из Донбасса независимо от позиции Зеленского.