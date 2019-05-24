Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство. В качестве доказательства он пообещал опубликовать запись этих переговоров.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций [Рады], которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение", - заявил глава администрации в эфире украинского телеканала "1+1".

По его словам, это стало "неожиданным уроком". "Мы изучили этот урок. И я думаю, что "мажоритарка" им не поможет, и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах", - добавил Богдан.

Верховная рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов. За внесения другого президентского законопроекта - о публичных закупках во время избирательного процесса - проголосовали лишь 127 депутатов. После этого председатель Рады Андрей Парубий заявил, что вынужден закрыть заседание, поскольку все вопросы исчерпаны.