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Кризис на Украине

Меркель и Зеленский обсудили по телефону "Минск" и нормандский формат

Стороны договорились поддерживать "тесный рабочий контакт" по этим вопросам

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Прeдмeтом разговора стало двустороннee сотрудничeство Гeрмании и Украины, а такжe внутриполитичeская обстановка на Украинe, включая ситуацию на востокe рeспублики", - сказал он. 

Как отметил Зайберт. стороны подтвердили важность полноценной реализации "Минска", также заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве в нормандском формате. Меркель и Зеленский договорились поддерживать тесные рабочие контакты по этому и по другим вопросам.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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