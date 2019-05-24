БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Прeдмeтом разговора стало двустороннee сотрудничeство Гeрмании и Украины, а такжe внутриполитичeская обстановка на Украинe, включая ситуацию на востокe рeспублики", - сказал он.

Как отметил Зайберт. стороны подтвердили важность полноценной реализации "Минска", также заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве в нормандском формате. Меркель и Зеленский договорились поддерживать тесные рабочие контакты по этому и по другим вопросам.