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В Раде зарегистрировали документ о переносе посольства Украины в Израиле в Иерусалим

Это уже третья подобная попытка парламентариев

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Почти 90 депутатов Верховной рады стали соавторами проекта обращения к президенту Украины и правительству страны о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Это следует из открытых данных электронной системы украинского парламента.

"Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины, кабинету министров Украины о переносе посольства Украины в государстве Израиль в ее столицу - город Иерусалим", - гласит название зарегистрированного документа. Пояснительная записка к тексту пока отсутствует.

Это уже третье подобное обращение о переносе посольства в Израиле. Аналогичные документы регистрировали в Раде в 2017 и 2018 годах, однако они так и не были рассмотрены депутатами.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года, а 30 июля 1980 года назвали Иерусалим своей "единой и неделимой столицей". Совбез ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал страны ООН вывести диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).

На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме. Открытие американского диппредставительства привело к всплеску массовых протестов палестинцев. Лига арабских государств в свою очередь назвала открытие посольства США в Иерусалиме очень опасным действием, последствия которого Вашингтон не представляет.

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УкраинаСШАИзраиль
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