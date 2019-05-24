Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что не ожидает от России агрессивных действий

КИЕВ, 24 мая /ТАСС/. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, заявил, что не ожидает от России агрессивных действий в ближайшее время, хотя обстановка в Донбассе и остается напряженной.

"Конечно, угроза не отпала, - сказал Хомчак в интервью агентству УНИАН. - Угроза прямого вторжения всегда может быть. Но я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать - ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью".

Касаясь ситуации непосредственно в Донбассе, новый глава Генштаба заявил, что она остается напряженной, а потому Вооруженные силы Украины "должны оставаться боеспособными и готовыми к любому варианту развития событий".

Он также подчеркнул, что в Донбассе "Украине противостоит РФ", хотя, как он выразился, "там физически уже и сформированы подразделения и части из местных жителей". "Но руководит ими, конечно же, РФ", - считает Руслан Хомчак.

Россия на разных уровнях неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а все утверждения о переброске российских войск в регион являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой". "Российских военнослужащих на Украине не было и нет, российская армия там не воюет", - подчеркнул, в частности, на одном из брифингов официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

Тем не менее официальный Киев до сих пор продолжал настаивать на обратном и, более того, постоянно обвинял Москву в подготовке прямого военного вторжения на Украину. Так, бывший президент Петр Порошенко даже объявил в ноябре прошлого года военное положение в приграничных районах страны, используя в качестве предлога инцидент в Керченском проливе с задержанием российскими пограничниками украинских катеров.