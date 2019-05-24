{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что не ожидает от России агрессивных действий

Руслан Хомчак отметил, что обстановка в Донбассе остается напряженной

КИЕВ, 24 мая /ТАСС/. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, заявил, что не ожидает от России агрессивных действий в ближайшее время, хотя обстановка в Донбассе и остается напряженной.

"Конечно, угроза не отпала, - сказал Хомчак в интервью агентству УНИАН. - Угроза прямого вторжения всегда может быть. Но я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать - ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью".

Касаясь ситуации непосредственно в Донбассе, новый глава Генштаба заявил, что она остается напряженной, а потому Вооруженные силы Украины "должны оставаться боеспособными и готовыми к любому варианту развития событий".

Он также подчеркнул, что в Донбассе "Украине противостоит РФ", хотя, как он выразился, "там физически уже и сформированы подразделения и части из местных жителей". "Но руководит ими, конечно же, РФ", - считает Руслан Хомчак.

Россия на разных уровнях неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а все утверждения о переброске российских войск в регион являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой". "Российских военнослужащих на Украине не было и нет, российская армия там не воюет", - подчеркнул, в частности, на одном из брифингов официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

Тем не менее официальный Киев до сих пор продолжал настаивать на обратном и, более того, постоянно обвинял Москву в подготовке прямого военного вторжения на Украину. Так, бывший президент Петр Порошенко даже объявил в ноябре прошлого года военное положение в приграничных районах страны, используя в качестве предлога инцидент в Керченском проливе с задержанием российскими пограничниками украинских катеров.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЛукашевич, Александр Казимирович
Позиция ЕС по сделке Brexit не изменилась после объявления отставки Мэй
Так прокомментировала решение Терезы Мэй представитель Еврокомиссии Мина Андреева
Читать полностью