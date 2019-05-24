Новый глава Генштаба ВСУ не видит возможности освобождения Донбасса военным путем

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, заявил, что не видит возможности освобождения Донбасса военным путем.

В интервью агентству УНИАН он выразил недоумение по поводу слов бывшего командующего так называемой Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе) Сергея Наева, который утверждал, что готов освободить неподконтрольные Киеву территорий менее чем за сутки.

"Чисто военного варианта я не вижу, - сказал Хомчак. - Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался, когда это заявлял. Мне самому интересно, как он это видит".

В одном из своих интервью Наев заявил, что на военную операцию "уйдет очень мало времени - меньше суток". Главное, по его словам, "надо действовать быстро, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться". "А на освобожденной территории сразу же должны начаться специальные мероприятия Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых структур Украины", - предлагал Наев, который был освобожден от должности в начале мая.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.