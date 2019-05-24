Новый глава Генштаба ВСУ: нельзя было подвергать риску украинских моряков в Керчи

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, не одобряет действия командования Военно-морскими силами (ВМС) Украины во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Я не могу оценивать Керченскую операцию, я тогда не был [в должности начальника Генштаба], - сказал он в интервью агентству УНИАН. - Конечно, не надо было подвергать моряков риску. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним был открыт огонь и они могли погибнуть. Я уверен, что из плена их освободят".

Хомчак также отметил, что собирается узнать у командующего ВМС мотивы его действий во время инцидента. "Я сегодня еще не общался с командующим ВМС, потому что он полетел с министром на стрельбы. Он вернется, и, когда я буду его заслушивать, я ему задам этот вопрос - чем он руководствовался или он прогнозировал это все? Мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать", - сказал глава Генштаба.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, при этом три моряка получили легкие ранения. Позже суд арестовал экипажи по обвинению в незаконном пересечении границы РФ. В настоящее время 24 моряка содержатся в СИЗО в Москве.

Как следует из документа, обнаруженного на одном из кораблей, перед моряками ставилась задача тайно перейти из Одессы в Бердянск, "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него".