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Кризис на Украине

Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года

Руслан Хомчак отметил, что Украине прежде всего надо завоевывать умы жителей Крыма

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, считает, что Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.

В опубликованном в пятницу интервью агентству УНИАН он рассказал, как однажды отдыхал на полуострове и был шокирован увиденным.

"Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда, - сказал Хомчак. - Но позже сказал себе, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза... Я себе задавал вопрос, я в Украине? Я не понимал, где нахожусь".

"Так что захват Крыма начался гораздо раньше", - констатировал он и добавил что теперь Украине прежде всего надо завоевывать умы жителей Крыма.

"Мы должны воевать за человека, за то, что у него в голове, а физически - это уже вопрос времени", - заключил Хомчак.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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