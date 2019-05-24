Новый глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, считает, что Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.

В опубликованном в пятницу интервью агентству УНИАН он рассказал, как однажды отдыхал на полуострове и был шокирован увиденным.

"Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда, - сказал Хомчак. - Но позже сказал себе, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза... Я себе задавал вопрос, я в Украине? Я не понимал, где нахожусь".

"Так что захват Крыма начался гораздо раньше", - констатировал он и добавил что теперь Украине прежде всего надо завоевывать умы жителей Крыма.

"Мы должны воевать за человека, за то, что у него в голове, а физически - это уже вопрос времени", - заключил Хомчак.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.