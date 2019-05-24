СМИ: группу исламистов из Франции подозревают в подготовке покушения на Олланда

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Французские спецслужбы подозревают подследственных по делу о подготовке нападения на Елисейский дворец в планах покушения на бывшего президента страны Франсуа Олланда. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV.

По данным телеканала, ссылающегося на Главное управление внутренней безопасности (DGSI), среди изображений, хранящихся в памяти телефона одного из задержанных в Страсбурге, следователи обнаружили фотографии Олланда, занимавшего пост президента в 2012-2017 годах. Криминалисты установили, что 16-летний задержанный распространил эти фотографии среди своих знакомых. Во время допросов подозреваемый также признавался, что считает экс-президента виновником ударов по Сирии.

16-летний юноша, входивший в состав группы исламистов, был задержан 7 мая в Страсбурге. В апреле были задержаны еще четыре человека по данному делу.

По информации следствия, 1 февраля группа из четырех человек осматривала подходы к резиденции президента Франции и собирала сведения об организации системы охраны дворца, смены караулов. Было установлено, что они рассматривали несколько планов терактов, связанных непосредственно с нападением на представителей служб правопорядка. Они, в частности, планировали атаку на полицейский комиссариат города Ольне-су-Буа (северо-восточнее Парижа).