Партия Порошенко сменила название на "Европейскую солидарность"

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Партия Петра Порошенко "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила свое наименование и теперь называется "Европейская солидарность". Такое решение было принято в пятницу на съезде политической силы.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума общественной организации "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская солидарность", - сообщила пресс-служба.

По словам лидера, съезд уже обновленной партии состоится 31 мая. В нем, процитировала его пресс-служба, будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы. "Партия обязательно учтет все наработки общественной среды", - пообещал Порошенко.

По его мнению, новое название поможет партии победить на выборах в парламент.

"Ключ к объединению и победе - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев, людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях", - полагает Порошенко.