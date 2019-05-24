Суд в Киеве освободил из-под стражи бывшего начальника Генштаба ВСУ

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Заману, которого обвиняют в государственной измене. Об этом в пятницу сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Киевским апелляционным судом 24 мая 2019 года по результатам рассмотрения апелляции стороны защиты объявлена резолютивная часть постановления об изменении меры пресечения в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей", - написал он на странице в Facebook.

Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по февраль 2014 года. С февраля по июнь 2014 года он также был уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Минобороны.

Главная военная прокуратура 25 февраля предъявила Замане обвинение в государственной измене. По мнению следствия, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 воинских частей и объединений.