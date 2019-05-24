Шойгу посетит Таджикистан 28 мая

ДУШАНБЕ, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит российскую делегацию во время визита в Таджикистан 28 мая. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы МИД республики.

"28 мая 2019 года состоится визит делегации Российской Федерации во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу в Республику Таджикистан", - говорится в сообщении.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил ТАСС, что в ходе визита Шойгу в Таджикистан, намеченного на конец мая, запланированы встречи с высшим военно-политическим руководством республики. Ожидается обсуждение вопросов военного сотрудничества, а также темы подготовки высококвалифицированных военных кадров. Также планируется встреча Шойгу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Также поступила информация, что министр планирует посетить российскую военную базу, расположенную на территории Таджикистана.