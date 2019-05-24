Представители Киева в контактной группе проинформировали Зеленского о своей работе

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Представители Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и руководство Службы безопасности Украины (СБУ) провели встречу с президентом Владимиром Зеленским и проинформировали его о проведенной работе. Об этом в пятницу сообщила экс-член гуманитарной подгруппы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ [контактной группы] в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике", - написала Геращенко в Facebook.

Она выразила надежду на то, что Зеленский в ближайшее время определит новых представителей Киева в контактной группе. "Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп", - отметила Геращенко.

Более четырех лет полпредом Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины был Леонид Кучма, который ушел с этого поста, когда ему исполнилось 80 лет. После этого в ноябре 2018 года полпредом в контактной группе был назначен Евгений Марчук, представлявший ранее украинскую сторону в подгруппе по безопасности. После избрания президентом страны Владимира Зеленского Марчук подал в отставку. О своей отставке объявила и Ирина Геращенко.