Минск и Москва к 21 июня подготовят программу действий по развитию интеграции

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Россия до 21 июня подготовят программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий", - цитирует его агентство БелТА.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. В состав группы вошли представители около десятка профильных министерств двух стран. Как заявил 23 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей, встреча белорусско-российской рабочей группы по различным аспектам интеграции может состояться в ближайшее время.