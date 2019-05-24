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Румас и Медведев договорились встретиться в Минске во время II Европейских игр

Премьер-министр Белоруссии добавил, что во время визита председателя правительства РФ в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграции в Союзном государстве

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев договорились провести встречу в Минске во время вторых Европейских игр. Об этом белорусский премьер сообщил журналистам по итогам встречи в пятницу с председателем правительства РФ.

"Я пригласил своего российского коллегу Дмитрия Анатольевича на Европейские игры. Он принял это предложение", - приводит его слова агентство БелТА.

По его словам, во время визита Дмитрия Медведева в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграции в Союзном государстве.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
Минск и Москва к 21 июня подготовят программу действий по развитию интеграции
Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
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