Румас и Медведев договорились встретиться в Минске во время II Европейских игр

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев договорились провести встречу в Минске во время вторых Европейских игр. Об этом белорусский премьер сообщил журналистам по итогам встречи в пятницу с председателем правительства РФ.

"Я пригласил своего российского коллегу Дмитрия Анатольевича на Европейские игры. Он принял это предложение", - приводит его слова агентство БелТА.

По его словам, во время визита Дмитрия Медведева в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграции в Союзном государстве.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.