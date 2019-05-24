Трамп в послании Алиеву отметил вклад Азербайджана в международную безопасность

БАКУ, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отметил вклад Азербайджана в международную безопасность. Об этом говорится в его поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю отмечаемого 28 мая государственного праздника - Дня Республики.

"Между нашими государствами существует сильное партнерство, построенное на многих общих интересах. Я ценю вклад Азербайджана в международную безопасность и ваше лидерство в усилении энергетической безопасности Европы благодаря выдвижению инициативы Южного газового коридора", - отмечается в послании, текст которого опубликован в пятницу на сайте президента Азербайджана.

В поздравлении подчеркивается, что США приветствуют все шаги, направленные на реформы в Азербайджане, в частности, в области верховенства закона, которые, по словам Трампа, "будут служить интересам азербайджанского народа и создадут возможность для углубления сотрудничества" двух стран.

"Одобряем ваше личное участие в процессе мирного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в послании.

В нем также выражено "искреннее желание развивать партнерство и в предстоящие годы".