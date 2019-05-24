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СМИ: самолет филиппинских ВС упал в воду недалеко от Манилы

Произведенный в США штурмовик North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет, пилоты успели катапультироваться

ТАСС, 24 мая. Самолет Вооруженных сил Филиппин в пятницу потерпел крушение, упав в воду у западного побережья крупнейшего острова страны Лусон. Как сообщило агентство "Синьхуа", оба пилота спаслись.

По данным правоохранительных органов, экипаж произведенного в США штурмовика North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет. Когда самолет заходил на посадку в аэропорт города Кавите, расположенный неподалеку от столицы страны, его двигатель отказал. Пилоты успели катапультироваться, им помог выбраться на берег местный рыбак.

Летчики получили незначительные травмы. Причина инцидента устанавливается.

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