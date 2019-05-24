Спикер парламента Словакии считает одной из важнейших задач укрепление отношений с Россией

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко считает одной из своих важнейших задач максимальное содействие развитию и укреплению отношений его республики с Россией. Об этом политик заявил в пятницу в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Словакия и ее граждане заинтересованы в сотрудничестве с Россией, - подчеркнул он. - Наши страны и народы связывает славянская общность. У нас одни исторические и культурные корни. Я как председатель парламента вижу одной из своих основных задач - оказание максимальной помощи в укреплении взаимодействия Словакии и России. Это соответствует нашим взаимным интересам".

Действующие антироссийские санкции Евросоюза, по его словам, не должны препятствовать позитивному развитию словацко-российского сотрудничества и, в частности, в торгово-экономической области. Ограничения будут действовать краткий исторический срок, они не выгодны Словакии и наносят ей серьезный ущерб, отметил спикер парламента.

"Ментальный блок, связанный с санкциями, и представление некоторых словаков о том, что Россия самоизолировалась, совершенно не соответствуют действительности. Я стараюсь убеждать словаков, что, наоборот, товарооборот многих государств ЕС с РФ в последние годы стремительно растет. Мы не должны терять открывающиеся для нас возможности на российском рынке", - подчеркнул Андрей Данко.

Словацкая бизнес-миссия в Россию

Председатель Национального совета считает, что экономическая дипломатия неразрывно связана с активизацией словацко-российских межпарламентских отношений. Поэтому он инициировал бизнес-миссию словацких предпринимателей в Россию. Спикер во главе делегации ведущих бизнесменов, промышленников и банкиров республики 30 июня направится в Москву.

"В состав делегации, как предполагается, войдут глава Словацкого национального банка, руководитель специализирующегося на переработке российской нефти, расположенного в Братиславе одного из крупнейших в Европе нефтехимических предприятий "Словнафт", руководители стекольных заводов и другие капитаны национальной промышленности. Должно быть представлено около 15 крупнейших субъектов национального экономического сектора", - подчеркнул Андрей Данко.

Работа делегации продлится в течение двух дней. Пройдет презентация инвестиционных и экономических возможностей Словакии в Министерстве промышленности и торговли РФ, состоятся встречи с представителями российских компаний-партнеров, запланирована поездка в один из российских регионов.

Анрей Данко - частый гость в России, где он успел трижды побывать в текущем году. Спикер провел переговоры с председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, был 9 мая среди почетных гостей на параде Победы, в ходе которого встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Спикер о Путине

Председатель Национального совета Словакии высоко оценил успехи России, которых она достигла под руководством президента Владимира Путина.

"Я восхищаюсь достигнутым единством россиян. Их сердца бьются в унисон. Они - гордые патриоты своей страны. Единство России является чрезвычайно важным условием мировой безопасности. В этом заслуга Владимира Путина. Именно ему как президенту гигантской страны удалось объединить народ ради общего блага и на благо российского государства. В этом состоит искусство лидера. Владимиру Путину удалось обеспечить успешное преодоление россиянами тяжелого исторического периода [после распада СССР], когда им грозила раздробленность и междоусобица", - сказал Андрей Данко.

Спикер подчеркнул, что во время многочисленных встреч с представителями различных слоев российского общества "ни разу не слышал ни от одного из россиян ничего негативного или пессимистического по отношению к их стране".

Перезагрузка словацко-российских отношений

"Ожидаю, что произойдет перезагрузка омраченных санкциями словацко-российских отношений, спадут негативные эмоции по отношению к России. Я очень рад, что после моих многочисленных визитов в РФ туда направляется премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини (визит запланирован на 5-6 июня текущего года - прим. ТАСС), что мы на правительственном уровне говорим о необходимости расширения торгово-экономического сотрудничества [с Россией]", - подчеркнул Андрей Данко.

Он сообщил, что в праздновании 75-летия Словацкого национального восстания (1944 год) в августе текущего года примет участие делегация Госдумы во главе с заместителем ее председателя Петром Толстым. "Одновременно в республике планируется проведение мероприятий, посвященных памяти Льва Николаевича Толстова, где почетным гостем будет этот российский политик-правнук великого писателя, творчество которого очень популярно среди словаков", - сказал спикер.

Группа дружбы с Россией в парламенте Словакии

В Национальном Совете Словакии действует крупнейшая среди парламентов государств-членов Евросоюза группа дружбы с Россией. В ней состоят 53 из 150 парламентариев. По этой линии также ведется "очень успешное взаимодействие между странами".

В планах спикера - организовать поезду "всех депутатов-членов группы дружбы в Россию". Она может состояться ближайшей осенью. Кроме официальных встреч в Госдуме и Совете Федерации, предполагается разнообразная культурная программа - от спортивных состязаний между депутатами до совместного посещения театров.