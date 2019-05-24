ЦИК Украины: партии должны внести почти $160 тыс. для участия в выборах в Раду

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Политические силы на Украине, которые планируют участвовать в предстоящих 21 июля внеочередных выборах в Верховную раду, должны внести 4,2 млн гривен (около $160 тыс.) залога. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Украины.

"Размер денежного залога для партии, выдвинувшей избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, составляет 4,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Для партий, которые выдвигают кандидатов в депутаты в одномандатном округе, а также для самовыдвиженцев залог составляет 41,7 тыс. гривен (около $1,6 тыс.).

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в своей инаугурационной речи объявил о намерении распустить Раду. На следующий день он издал соответствующий указ. В соответствии с ним в пятницу на Украине стартовала избирательная кампания.