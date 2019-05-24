Гройсман заявил, что создаст партию "Украинская стратегия" и пойдет с ней на выборы

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении создать политическую партию "Украинская стратегия", которая во главе с ним примет участие в парламентских выборах.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент, - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Украина". - Я хочу создать политическую силу без объединений, я ее возглавлю и хочу сформировать команду таких людей, которые молодые, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. И эта политическая сила будет носить название "Украинская стратегия".

При этом Гройсман подчеркнул, что основная стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную Украину. "Вот над этим нужно работать", - подчеркнул он. Премьер-министр 10 мая уже заявлял, что будет принимать участие в парламентских выборах, но тогда он еще определялся с форматом партии.

Владимир Зеленский после вступления в должность президента потребовал от украинского правительства подать в отставку и одновременно объявил о роспуске Верховной рады. Сразу после инаугурационной речи Зеленского Гройсман написал заявление об отставке, которое 24 мая было зарегистрировано в Верховной раде. Согласно процедуре, после этого должно быть соответствующее преставление от президента об отставке премьер-министра, однако правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования следующего кабинета министров.

Внеочередные парламентские выборы на Украина назначены на 21 июля.