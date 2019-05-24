Бизнесмен Гапонцев и власти США продолжают выработку мирового соглашения

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Власти США и российский ученый и предприниматель Валентин Гапонцев запросили у вашингтонского суда дополнительное время на выработку мирового соглашения. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в пятницу в электронной базе данных судебной системы США. Его копия имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

Гапонцев, имеющий также американское гражданство, подал ранее иск к Министерству финансов США, протестуя против включения в так называемый кремлевский список. В четверг в окружном суде Вашингтона состоялось очередное заседание по этому делу, на котором юристы, представляющие истца и ответчика, обсуждали возможность заключения мирового соглашения.

По итогам этого заседания и был составлен упомянутый документ, представляющий собой совместный отчет сторон. "23 мая 2019 года стороны провели плодотворное заседание при посредничестве мирового судьи [Майкла] Харви. Стороны со всем уважением просят, чтобы им было предоставлено дополнительное время на попытку урегулирования данного дела, и они предлагают представить суду следующий совместный отчет 14 июня 2019 года или ранее", - отмечают представители истца и ответчика.

В документе также указывается, что следующая попытка достижения мирового соглашения при посредничестве судьи Харви будет предпринята 28 мая. Кроме того, Харви зарезервировал еще несколько дат на дальнейшие заседания такого рода, если 28 мая договоренность не будет достигнута, следует из документа.

В новость были внесены изменения (22:25 мск) - добавлена информация по тексту.