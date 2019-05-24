Голландский депутат заявил, что Украина может быть виновной в крушении MH17

ГААГА, 24 мая. /ТАСС/. Украина является одним из возможных организаторов крушения Boeing в Донецкой области в июле 2014 года. Об этом заявил лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Бодэ, чьи слова приводит в пятницу информационный портал NL Times.

"У меня есть сомнения относительно расследования, проводимого Совместной следственной группой. Украина является одним из возможных организаторов атаки", - сказал он. Заявления, по данным онлайн-ресурса, были сделаны в ходе дебатов с премьер-министром Марком Рютте, проходившими перед выборами в Европейский парламент, и были раскритикованы фондом "Авиакатастрофа MH17".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.

Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.

В России обвинения отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году.