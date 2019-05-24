Разведка США: публикация данных о расследованиях против Трампа скажется на нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Публикация данных о расследованиях американских спецслужб в отношении президента Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года может угрожать национальной безопасности США. С таким утверждением выступил в пятницу директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

Трамп в четверг принял решение наделить министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные об обстоятельствах начала упомянутых расследований, а также электронных слежек за избирательной кампанией республиканца. Американский лидер также приказал американским спецслужбам сотрудничать с главой Минюста, который проводит проверку того, насколько оправданным было инициирование ФБР контрразведывательных расследований в отношении Трампа, а также слежки за его избирательным штабом.

"Я уверен, что генеральный прокурор будет сотрудничать с разведсообществом в соответствии с давно установленными стандартами работы со строго секретной информацией, которая, если она будет опубликована, поставит под угрозу нашу национальную безопасность", - говорится в распространенном письменном заявлении главы Нацразведки.

Коутс пообещал, что разведсообщество предоставит Минюсту "всю необходимую информацию для обзора разведывательной деятельности, связанной с вмешательством России в президентские выборы 2016 года".

Ранее республиканец Трамп вновь заявил, что считает проводившиеся в отношении него американскими спецслужбами разбирательства и раздутые потом, в том числе искусственно, Демократической партией США вокруг этого скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Президент неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.