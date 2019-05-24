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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Макрон подтвердил, что рассчитывает на восстановление Нотр-Дама за пять лет

Президент Франции отметил, что пятилетний срок вполне реален без "какого-либо ущерба качеству материалов и качеству процессов"

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу подтвердил свои слова о том, что собор Парижской богоматери возможно восстановить после охватившего его в апреле пожара всего за пять лет. Трансляцию пресс-конференции французского лидера в Елисейском дворце вела его пресс-служба.

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"Этот пятилетний срок вполне реален без какого-либо ущерба качеству материалов и качеству процессов", - заверил он. Макрон признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе, однако заверил, что разрушенный пожаром шпиль собора должен быть полностью восстановлен.

"Мы должны подойти к осуществлению реконструкции с изобретательностью", - подчеркнул Макрон, призвав вдохновляться "тем, что сделал [Эжен] Виолле-ле-Дюк". Архитектор XIX века придерживался стремления к завершенности конструкции при реставрации шпиля Нотр-Дама, за что регулярно подвергался критике современников. По словам Макрона, Виолле-ле-Дюк "отвергал конфликт старого и нового" и превозносил "союз традиций и модернизма".

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПожар в соборе Парижской Богоматери
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