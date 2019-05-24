Дамаск осудил поднятую Западом кампанию клеветы о якобы применении химоружия под Латакией

ТАСС, 24 мая. Сирия осуждает преднамеренную кампанию клеветы, поднятую на Западе, вокруг применения якобы правительственными войсками химического оружия в городе Каббани на севере провинции Латакия. Об этом говорится в переданном в пятницу агентством SANA заявлении МИД Сирии.

"Сфабрикованные обвинения в адрес сирийского государства являются очередной отчаянной попыткой ослабить военное давление на террористов, базирующихся в Идлибе, и задержать наступление армии на их позиции", - подчеркивается в документе.

В нем указывается, что "шумиха, поднятая послушными США западноевропейскими государствами, не сможет заставить сирийские войска отказаться от продолжения войны против террористических банд и освобождения от них всех районов Сирии".

22 мая Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) возложила на сирийскую армию ответственность за применение хлора во время атаки на город Каббани на севере Латакии. Как заявил телеканалу Al-Hadath официальный представитель НКОРС Ахмед Рамадан, хлор якобы был использован войсками 19 мая после неудачной попытки взять штурмом этот форпост бандформирований.

В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких химических атак 19 мая в зоне деэскалации "Идлиб" не было, и единственными "очевидцами" якобы произошедшего инцидента являются террористы.