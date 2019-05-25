День тишины наступил в Польше перед выборами в Европарламент

ВАРШАВА, 25 мая. /ТАСС/. Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в субботу в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье выборами в Европейский парламент (ЕП). День тишины продлится вплоть до закрытия избирательных участков.

Как сообщает Государственная избирательная комиссия Польши, в этот период запрещено развешивать плакаты с изображением кандидатов, раздавать листовки, организовывать связанные с выборами встречи и публиковать итоги опросов общественного мнения. За нарушение этих норм грозит штраф до 1 млн злотых ($263 тыс.).

В воскресенье полякам предстоит выбрать 52 евродепутата. Избирательные участки откроются в 07:00 (08:00 мск) и закроются в 21:00 (23:00 мск). После завершения голосования станут известны первые данные экзитполов.

За места в Европарламенте в Польше борются 866 человек. В среднем за 1 мандат в ЕП сражаются 17 кандидатов. Самому младшему из них 21 год, а самому старшему - 80 лет. В 2014 году борьба была более напряженной: тогда евродепутатом хотели стать 1282 кандидата.

Выборы в ЕП проходят в Польше один раз в пять лет. По польским законам, выдвинуть свою кандидатуру может каждый гражданин в возрасте от 21 года, который не менее пяти лет постоянно проживал в республике или другом государстве Евросоюза. Право голоса имеют все совершеннолетние граждане, а также граждане ЕС, постоянно проживающие в Польше. Согласно данным Государственной избирательной комиссии, в настоящее время в стране зарегистрированы свыше 30 млн избирателей.