В Литве объявлен день тишины перед вторым туром президентских выборов

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. День тишины объявлен в Литве перед назначенным на воскресенье вторым туром президентских выборов, одновременно с которым пройдут выборы депутатов Европарламента. Как пояснила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите, запрет на любую агитацию вводится, согласно закону, за 30 часов до начала голосования.

"Запрет на агитационные публикации в СМИ, на размещение агитационного материала в общественных местах, а также на распространение текстов агитационного характера в социальных сетях действует до закрытия избирательных участков в день голосования", - пояснила она. Исключение cделано для рекламных плакатов кандидатов, ранее размещенных на оборудованных самоуправлениями стендах. "Если плакаты были вывешены до объявления запрета, снимать их не надо, но в радиусе 50 метров от избирательных участков не должно быть никакого агитационного материала, в том числе и таких плакатов", - отметила Матьёшайтите.

Голосование начнется 26 мая в 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Таким образом, мораторий на предвыборную агитацию вступает в силу в 01:00 в субботу.

Второй тур выборов президента республики состоится через две недели после первого этапа, когда никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей. Во второй тур вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов, разница составила всего 5 323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны, ожидается напряженная борьба.

Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Одновременно граждане избирают депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест, на которые претендуют 302 кандидата.