СМИ: бойцы сирийской армии убили четверых террористов на севере Алеппо

ТАСС, 25 мая. /ТАСС/. Сирийские войска пресекли в пятницу попытку участников террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) проникнуть в район Маараста-эль-Хан на севере Алеппо. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в ходе боя было ликвидировано четверо террористов. О потерях в рядах сирийских военнослужащих сведений не приводится.

Активизация вооруженных вылазок бандформирований в окрестностях Алеппо происходит на фоне ожесточенных боестолкновений, которые идут сейчас на севере провинции Хама и юге Идлиба.

Правительственные силы в пятницу вели огонь по тыловым линиям противника и колоннам боевиков, которые перемещались между Хан-Шейхуном, Эль-Хобейтом и Абдином. На других участках фронта интенсивные перестрелки шли в Кафр-Нобуле, Хассе, Эс-Сайяде и Кастуне.

"Джебхат ан-Нусра" при поддержке других экстремистских формирований 23 мая захватила город Кафр-Набуда, который служил ранее форпостом вооруженной оппозиции и был освобожден войсками 8 мая. Командование ВС республики приняло решение отступить из Кафр-Набуды по тактическим соображениям с тем, чтобы сохранить жизни солдат. Сейчас войска занимают рубежи у высот Телль-Хаваш и готовятся к операции по возвращению под свой контроль Кафр-Набуды.

Бойцы сирийской армии и ополченцы обороняют другой стратегический форпост правительственных сил, который находится в крепости Калаат-эль-Мадик у входа в долину Сахль-эль-Габ на северо-западе провинции Хама.