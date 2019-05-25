В Индонезии лидер оппозиции подал судебный иск на пересмотр итогов выборов президента

СИНГАПУР, 25 мая. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто направил в Конституционный суд страны иск о пересмотре итогов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Об этом сообщил в субботу новостной портал Kompas.

"Данный шаг продиктован интересами индонезийского общества, которое требует пересмотра итогов выборов, поскольку были допущены серьезные ошибки", - сказал кандидат на пост вице-президента Сандиага Уно. По его словам, "было получено множество подтверждений о нарушениях, которые повлияли на исход выборов". Пресс-секретарь Конституционного суда Фаджар Лаксоно сообщил, что слушания по рассмотрению иска запланированы на 14 июня. Как ожидается, окончательное решение должно быть принято не позднее 28 июня.

По словам представителя столичного управления полиции Гарри Курниавана, безопасность около здания суда обеспечивают почти тысяча сотрудников правоохранительных органов. Ранее полиция предупредила о готовящихся в столице массовых акциях протеста сторонников Субианто.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман 21 мая объявил, что после обработки всех бюллетеней действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник Субианто - 44,5%. Всеобщие выборы прошли в Индонезии 17 апреля. Как заявили в Джакарте, они стали самыми масштабными в мире. Граждане выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.