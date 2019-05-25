Юрист Трампа встретился с заявившем о влиянии Киева на выборы в США экс-дипломатом Украины

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани встретился с бывшим сотрудником посольства Украины в Вашингтоне Андреем Телиженко, который ранее заявлял, что Киев пытался повлиять на прошедшие в 2016 году американские выборы с целью помочь экс-госсекретарю Хиллари Клинтон одержать на них победу. Об этом юрист рассказал газете The Washington Post. Соответствующая статья была опубликована в издании в пятницу.

"Он был в Вашингтоне и приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе, - подчеркнул Джулиани. - Я не могу вам ничего сказать о встрече. Когда мне есть что сказать, я скажу это". Телиженко в свою очередь рассказал изданию о прошедшей на прошлой неделе встрече, которая, по его словам, была посвящена "американо-украинским отношениям, политике в Вашингтоне и на Украине".

По версии издания, встреча связана с намерением президента США Дональда Трампа доказать, что демократы работали с украинскими должностными лицами во время президентских выборов 2016 года с целью найти информацию, которая могла бы нанести ущерб бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.

Джулиани 11 мая отменил поездку в Киев. Как утверждала газета The Wall Street Journal, юрист хотел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его провести расследования, которые, по мнению сторонников Белого дома, могут раскрыть информацию, представляющую большой интерес для американского лидера. Среди этих возможных разбирательств СМИ упоминали дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

В прошлом году Телиженко рассказал, что одна из сотрудниц украинского диппредставительства в США в марте 2016 года якобы попросила его собрать компрометирующую информацию о Трампе и передать ее консультанту Национального комитета Демократической партии (НКДП) украинского происхождения Александре Чалупе.