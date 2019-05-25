Транспортные самолеты Ан-32 ВВС Индии получили разрешение летать на биотопливе

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты советского производства Ан-32, которые стоят на вооружении ВВС Индии, получили сертификацию для полетов с использованием биотоплива. Как сообщает в субботу информационное агентство PTI, соответствующий документ был выдан в пятницу индийским Центром определения летной годности и сертификации военных самолетов (Centre for Military Airworthiness and Certification, CEMILAC).

По данным агентства, горючее для Ан-32 будет содержать 10% биотоплива, производимого из семян и плодов нескольких видов местных деревьев. ВВС Индии приняли такое решение на основе серии испытаний, которые прошли в 2018 году.

"Объем этих проверок полностью соответствует международным авиационным стандартам. Одобрение [использования такого авиационного горючего] стало подтверждением тщательных проверок на использование биотоплива местного производства", - цитирует агентство официального представителя ВВС капитана Анурапа Баннерджи.

Как отмечает агентство, авиационное биотопливо было разработано индийским Институтом Нефти в городе Дехрадуне в 2013 году. В июле 2018 года начальник штаба ВВС Индии

Бирендер Сингх Дханоа разрешил начать испытания такого топлива на военно-транспортных самолетах. По мнению Нью-Дели, использование биогорючего позволит снизить зависимость страны от ископаемых видов топлива, запасы которых в Индии не слишком велики.