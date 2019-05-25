Президент Индии распустил нижнюю палату парламента после выборов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Президент Индии Рам Натх Ковинд распустил в субботу Лок сабху (нижнюю палату парламента) 16 созыва в связи с окончанием ее полномочий и прошедшими парламентскими выборами. Об этом сообщается на официальном сайте президента Индии.

"Кабинет министров на своей встрече 24.05.2019 рекомендовал президенту распустить в срочном порядке Лок сабху 16 созыва. Президент принял рекомендацию кабинета и подписал распоряжение о роспуске Лок сабхи" - указывается в сообщении.

Ранее в пятницу президент Ковинд принял отставку премьер-министра Нарендры Моди и его кабинета, но попросил, чтобы они продолжили выполнять обязанности до формирования нового правительства.

На предстоящей неделе, как ожидается, "Бхаратия джаната парти" и ее лидер Нарендра Моди, которые выиграли всеобщие парламентские выборы, могут представить состав нового кабинета. Также ожидается, что Моди возглавит правительство второй раз подряд.

Новый состав Лок сабхи должен собраться в начале июня.

Итоги выборов

Правящая в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) получила 303 места в Лок сабхе (нижней палате парламента), которая состоит из 543 депутатов по итогам завершившихся 19 мая всеобщих парламентских выборов. Таким образом, БДП смогла в одиночку получить абсолютное большинство. Ведущая оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) получила 52 места.

По оценкам политологов, БДП вместе с союзниками, образующими "Национальный демократический альянс", могут в целом получить порядка 350 мест. А ИНК с союзниками (образующие оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс") может получить только около 90 мест.

В Лок сабхе 16 созыва у правящего альянса было 310 мест, а у оппозиционного ИНК и его союзников - 69 мест.

В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие этапы состоялись 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В минувшее воскресенье 19 мая прошел финальный этап выборов.